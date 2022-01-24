https://sputnik-georgia.ru/20220124/kulturnyy-tsentr-gruzii-na-svyatoy-zemle-proekt-razrabotaet-spetsialnaya-komissiya-263839461.html
Культурный центр Грузии на Святой земле: проект разработает специальная комиссия
Культурный центр Грузии на Святой земле: проект разработает специальная комиссия
Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров, недалеко от места, где согласно Библии, крестили Иисуса Христа 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T14:44+0400
2022-01-24T14:44+0400
2022-01-24T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Правительственная комиссия будет заниматься разработкой концепции и проекта строительства грузинского культурного центра у реки Иордан недалеко от места, где согласно Библии, крестили Иисуса Христа, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Согласно решению Его Величества Короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества Принца Гази Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен грузинский культурный центр.Премьер поблагодарил все участвующие в этом процессе лица."Я еще раз хочу поблагодарить Короля Иордании Абдаллу I, Принца Гази, Патриарха Иерусалима Феофила, Архиепископа Иордании и всех, кто был включен в этот процесс. Особенно нашего посла в Иордании Зазу Канделаки и министра иностранных дел", – отметил премьер.О передаче участка земли у реки Иордан стало известно 19 января, в день, когда православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили
Культурный центр Грузии на Святой земле: проект разработает специальная комиссия
14:44 24.01.2022 (обновлено: 14:52 24.01.2022)
Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров, недалеко от места, где согласно Библии, крестили Иисуса Христа
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Правительственная комиссия будет заниматься разработкой концепции и проекта строительства грузинского культурного центра у реки Иордан недалеко от места, где согласно Библии, крестили Иисуса Христа, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Согласно решению Его Величества Короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества Принца Гази Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен грузинский культурный центр.
"С этой целью сегодня мы создадим комиссию. Мы также попросили Патриархию, в частности, владыку Шио, владыку Теодоре и протоиерея Андрию Джагмаидзе, принять участие в работе комиссии", – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
Премьер поблагодарил все участвующие в этом процессе лица.
"Я еще раз хочу поблагодарить Короля Иордании Абдаллу I, Принца Гази, Патриарха Иерусалима Феофила, Архиепископа Иордании и всех, кто был включен в этот процесс. Особенно нашего посла в Иордании Зазу Канделаки и министра иностранных дел", – отметил премьер.
О передаче участка земли у реки Иордан стало известно 19 января, в день, когда православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров.
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