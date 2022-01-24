https://sputnik-georgia.ru/20220124/mid-gruzii-i-turtsii-proveli-politicheskie-konsultatsii-263852556.html

МИД Грузии и Турции провели политические консультации

МИД Грузии и Турции провели политические консультации

Делегации на переговорах возглавляли заместители глав МИД Седат Онал и Лаша Дарсалия 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Двустороннее сотрудничество и региональные вопросы обсуждались в ходе политических консультаций между МИД Турции и Грузии, которые состоялись в Анкаре в понедельник.Согласно информации турецкого внешнеполитического ведомства, делегации на переговорах возглавляли заместители глав МИД Седат Онал и Лаша Дарсалия."В ходе встреч обсуждались турецко-грузинские отношения, региональные вопросы, в том числе события в контексте НАТО", - говорится в сообщении турецкого МИД в Twitter.На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское ведомство обратилась к Турции и Азербайджан, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата 3+3.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло 10 декабря в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран – Армении, России, Ирана, Турции, Азербайджана. МИД Грузии заявил что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Южному Кавказу.

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