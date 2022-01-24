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Море вынесло тело женщины на пляж в Батуми
Море вынесло тело женщины на пляж в Батуми
Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны 24.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Море выбросило на берег в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария) тело женщины, сообщает местный телеканал TV25.Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны.Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми

Море вынесло тело женщины на пляж в Батуми

23:12 24.01.2022 (обновлено: 23:19 24.01.2022)
© Sputnik / Alex ShlamovВид с верху на Батумский пляж и море
Вид с верху на Батумский пляж и море - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Море выбросило на берег в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария) тело женщины, сообщает местный телеканал TV25.
Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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