https://sputnik-georgia.ru/20220124/more-vneslo-telo-zhenschiny-na-plyazh-v-batumi-263854533.html

Море вынесло тело женщины на пляж в Батуми

Море вынесло тело женщины на пляж в Батуми

Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Море выбросило на берег в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария) тело женщины, сообщает местный телеканал TV25.Детали случившегося, а также личность погибшей на данный момент неизвестны.Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми