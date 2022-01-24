https://sputnik-georgia.ru/20220124/muzhchina-sluchayno-zastrelil-odnoselchanina-na-okhote-v-kakheti-263846849.html

Мужчина случайно застрелил односельчанина на охоте в Кахети

Мужчина случайно застрелил односельчанина на охоте в Кахети

Инцидент произошел в то время, когда обвиняемый и жертва охотились в лесу 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T18:08+0400

2022-01-24T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В селе Колаги Гурджаанского района (регион Кахети) мужчина случайно застрелил 70-летнего односельчанина, сообщает телеканал "Рустави 2".По словам местных жителей, инцидент произошел в то время, когда обвиняемый и жертва охотились в лесу. Мужчина скончался на месте.Ведется расследование по статье 116 Уголовного кодекса, которая предусматривает убийство по неосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, происшествия, новости, грузия, кахети, гурджаанский район, преступность в грузии