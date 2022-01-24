https://sputnik-georgia.ru/20220124/nikoloz-basilashvili-prokommentiroval-skandalnye-audiozapisi-263847921.html

Николоз Басилашвили прокомментировал скандальные аудиозаписи

Николоз Басилашвили прокомментировал скандальные аудиозаписи

Грузинский теннисист заявил, что только безнравственные люди могут поставить под сомнение, насколько ему важен его сын

2022-01-24T18:42+0400

2022-01-24T18:42+0400

2022-01-24T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили назвал "позорным" оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" за обнародование аудиозаписей его разговора с бывшей супругой моделью Некой Дорокашвили касательно алиментов для ребенка.Ранее суд обязал Басилашвили ежемесячно выплачивать алименты в размере 3,6 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). По данным телеканала, адвокат всемирно известного теннисиста подала на апелляцию.Судя по аудиозаписи, которая, как отмечает телеканал, фигурирует в деле, Басилашвили и Дорокашвили спорят по поводу денег. Басилашвили возмущается из-за того, что экс-супруга потратила около 500 долларов с его карты на рекламу своей фотографии в соцсети, и критикует внешность экс-супруги, советуя ей смотреться в зеркало. Дорокашвили отвечает, что вернет эти деньги.Кроме того, на одном из отрывков записи слышна фраза: "Сама вырасти и воспитай".При этом теннисист обвинил телеканал в нарушении прав его ребенка."Эта передача, в первую очередь, нарушила права моего ребенка, который еще школьник и легко может стать жертвой булинга. Мой сын – самый первый человек для меня, мотиватор, и я думаю, поставить это под сомнение могут только аналогично рассуждающие безнравственные люди, как и эти журналисты", - написал Басилашвили.Спортсмен назвал телевизионный сюжет "заказным" и подчеркнул, что воздерживается от разглашения деталей, чтобы не навредить интересам сына.Прокуратура Грузии опровергла информацию об ужесточении обвинения Басилашвили>>Басилашвили подчеркнул, что не собирается проводить параллельное правосудие и ждет решения суда.Помимо вопроса об алиментах, в суде рассматривается дело о семейном насилии. Дорокашвили обвинила экс-супруга в насилии над ней в присутствии ребенка. Теннисиста даже задержали 22 мая 2021 года, а через два дня выпустили под залог в 100 тысяч лари.Между тем Басилашвили запрещено приближаться к бывшей жене и ребенку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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