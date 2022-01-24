https://sputnik-georgia.ru/20220124/ombudsmen-rasskazhet-v-strasburgom-sude-o-soblyudenii-prav-cheloveka-v-gruzii-263847016.html

Омбудсмен расскажет в Страсбургском суде о соблюдении прав человека в Грузии

Омбудсмен расскажет в Страсбургском суде о соблюдении прав человека в Грузии

В ходе визита запланирована встреча Народного защитника Грузии с председателем Европейского суда по правам человека 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T18:25+0400

2022-01-24T18:25+0400

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омбудсмен

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит с официальным визитом Страсбург 25-27 января, где проведет встречи на высшем уровне и предоставит информацию о ситуации с правами человека в Грузии.Согласно информации аппарата омбудсмена, в ходе визита запланированы встречи Ломджария с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, председателем Европейского суда по правам человека Робертом Спано, Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, председателем Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори и с другими высокопоставленными лицами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, совет европы, народный защитник грузии, нино ломджария, омбудсмен, европейский суд по правам человека