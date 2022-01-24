https://sputnik-georgia.ru/20220124/omikron-ne-posledniy-voz-otsenila-risk-poyavleniya-novykh-shtammov-koronavirusa-263845096.html

"Омикрон" не последний? ВОЗ оценила риск появления новых штаммов коронавируса

"Омикрон" не последний? ВОЗ оценила риск появления новых штаммов коронавируса

В мире есть опасность появления более заразных и более смертоносных штаммов, отметили в организации 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T17:36+0400

2022-01-24T17:36+0400

2022-01-24T17:36+0400

общество

новости

в мире

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/06/250262396_0:146:2703:1666_1920x0_80_0_0_46dde53f81457287c04bce34cbbf8d4f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В глобальных масштабах созданы идеальные условия для "зарождения" новых штаммов коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов", - сказал он, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник.По словам главы ВОЗ, в мире существует потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов и он остается крайне высоким.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19