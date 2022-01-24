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"Омикрон" не последний? ВОЗ оценила риск появления новых штаммов коронавируса
"Омикрон" не последний? ВОЗ оценила риск появления новых штаммов коронавируса
В мире есть опасность появления более заразных и более смертоносных штаммов, отметили в организации 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T17:36+0400
2022-01-24T17:36+0400
2022-01-24T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В глобальных масштабах созданы идеальные условия для "зарождения" новых штаммов коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов", - сказал он, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник.По словам главы ВОЗ, в мире существует потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов и он остается крайне высоким.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
"Омикрон" не последний? ВОЗ оценила риск появления новых штаммов коронавируса
В мире есть опасность появления более заразных и более смертоносных штаммов, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
В глобальных масштабах созданы идеальные условия для "зарождения" новых штаммов коронавируса, заявил
генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов", - сказал он, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник.
По словам главы ВОЗ, в мире существует потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов и он остается крайне высоким.
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