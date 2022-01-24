https://sputnik-georgia.ru/20220124/prekrasnoe-otrazhenie-dvorets-iskusstv-gruzii-vernul-vazhnyy-eksponat-263838277.html

"Прекрасное отражение": Дворец искусств Грузии вернул важный экспонат

"Прекрасное отражение": Дворец искусств Грузии вернул важный экспонат

Это красивый портрет ребенка и чарующей брюнетки в украшениях, любующейся на себе в зеркало 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Тбилисский Дворец искусств продолжает пополнять коллекционный фонд: на этот раз музей при поддержке министерства культуры вернул себе важный экспонат – картину "Прекрасное отражение" (A Fair Reflection).Речь идет об оригинальном портрете, написанном масляными красками мастером XIX века – французским живописцем Шарлем Луи Мюллером (1815-1892). Мюллер был известным художником-портретистом и декоратором по прозвищу Мюллер де Пари.Художник сначала учился в Школе изящных искусств в Париже, в классе барона Гросса, а вскоре перешел к Леону Конье. Выставлять свои работы Мюллер начал в Парижском салоне (Франция) в 1834 году и не изменял традиции до 1892 года. Позже Шарль Луи Мюллер работал с архитектором Гектором Лефевром над созданием нового Лувра для Наполеона III.Грузинский музей приобрел полотно "Прекрасное отражение", предложенное британской компанией Artsonline из коллекции графа Ольденбурга. Как отмечают в Минкульте, этот портрет несколько десятилетий назад вывезли из страны. В советское время грузинские дворяне многое вывезли из страны и продали за границу, чтобы заработать себе на жизнь, отмечают в Минкультуры. Так картина отправилась сначала из Тбилиси в Киев, а затем в Лондон.Впервые работа появилась на аукционе "Кристис" в 2005 году, но тогда грузинская сторона не смогла ее выкупить. С сегодняшнего дня портрет будет храниться в коллекции Дворца искусств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, киев, тбилиси, париж, франция, дворец искусства, лувр, министерство культуры, спорта и молодежи грузии