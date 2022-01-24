https://sputnik-georgia.ru/20220124/pukhovik-gruzinskogo-dizaynera-i-letnyaya-obuv-novyy-obraz-rianny-udivil-set-263841534.html

Пуховик грузинского дизайнера и летняя обувь: новый образ Рианны удивил Сеть

Пуховик грузинского дизайнера и летняя обувь: новый образ Рианны удивил Сеть

Неоднозначный наряд звезды навел шума в соцсетях: певица проигнорировала прогноз погоды и предупреждения синоптиков

2022-01-24T15:32+0400

2022-01-24T15:32+0400

2022-01-24T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Американская певица Рианна шокировала Сеть: звезда вышла в свет в очень неоднозначном наряде - в пуховике и летних босоножках. С того момента, как Рианна и A$AP Rocky официально стали парой, публика неустанно следит за их модными выходами на ковровых дорожках. Но не меньше внимания привлекают ежедневные образы звезд, особенно самой певицы. На очередной ужин с бойфрендом звезда отправилась в ярко-красном пуховике от грузинского дизайнера Демны Гвасалия и бренда Balenciaga. Свой лук певица разбавила черной бейсболкой, удлиненным худи и перчатками. Но главный акцент был сделан на ее обувь. Несмотря на минусовую температуру за окном, Рианна надела черные, летние босоножки с серебристыми ремешками. А массивные серьги завершили ее необычный и эффектный образ. А вот бойфренд Ри не стал рисковать своим здоровьем и вышел в шубе, толстовке, шерстяных брюках и ботинках на толстой подошве. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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демна гвасалия, balenciaga, рианна