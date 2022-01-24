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Работу грузинских архитекторов высоко оценили в Италии
Работу грузинских архитекторов высоко оценили в Италии
Команда в своем проекте стремилась как сохранить существующие ценности исторического модернистского здания, так и придать ему изюминку 24.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Международная группа архитекторов, в состав которой входят грузинские профессионалы, удостоилась почетного упоминания международного конкурса Hangar Ticinum за свой проект по восстановлению итальянского модернистского объекта XX века.Конкурс Hangar Ticinum миланского творческого центра TerraViva был посвящен превращению итальянского заброшенного гидроаэродрома в общественный центр для жителей города Павия.Конкурс акцентирует внимание на социальных и культурных аспектах, и поощряет дизайнеров работать над проектами, связанными с повседневным использованием, а также открытыми, в частности, для самых молодых поколений и в целом для всего местного сообщества.Грузинские 3D-художники и урбанисты Элене Мачаидзе, Георгий Маисурадзе, Мариам Шаишмелашвили, Саломе Гугунава, Нодар Кванчиани, Ирина Масхулия и Ираклий Шубашикели, которые находились в составе команды вместе с коллегами из Турции и Македонии, удостоились особого упоминания конкурса.Команда в своем проекте стремилась как сохранить существующие ценности исторического модернистского здания, так и придать ему изюминку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, италия

Работу грузинских архитекторов высоко оценили в Италии

15:05 24.01.2022 (обновлено: 15:13 24.01.2022)
© AP Photo / Luca BrunoИталия готовится к Рождеству 2021
Италия готовится к Рождеству 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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Команда в своем проекте стремилась как сохранить существующие ценности исторического модернистского здания, так и придать ему изюминку
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Международная группа архитекторов, в состав которой входят грузинские профессионалы, удостоилась почетного упоминания международного конкурса Hangar Ticinum за свой проект по восстановлению итальянского модернистского объекта XX века.
Конкурс Hangar Ticinum миланского творческого центра TerraViva был посвящен превращению итальянского заброшенного гидроаэродрома в общественный центр для жителей города Павия.
Конкурс акцентирует внимание на социальных и культурных аспектах, и поощряет дизайнеров работать над проектами, связанными с повседневным использованием, а также открытыми, в частности, для самых молодых поколений и в целом для всего местного сообщества.
Грузинские 3D-художники и урбанисты Элене Мачаидзе, Георгий Маисурадзе, Мариам Шаишмелашвили, Саломе Гугунава, Нодар Кванчиани, Ирина Масхулия и Ираклий Шубашикели, которые находились в составе команды вместе с коллегами из Турции и Македонии, удостоились особого упоминания конкурса.
Команда в своем проекте стремилась как сохранить существующие ценности исторического модернистского здания, так и придать ему изюминку.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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