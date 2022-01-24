https://sputnik-georgia.ru/20220124/real-madrid--uniks-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263851111.html

"Реал" Мадрид – УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Реал" Мадрид – УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Реал" Мадрид и УНИКС 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T20:43+0400

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спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках XX тура регулярного чемпионата Евролиги мадридский "Реал" на своем паркете примет казанский УНИКС. На данный момент испанцы возглавляют турнирную таблицу, а российский клуб занимает пятое место."Реал" сейчас находится в отличной форме. Только в последнем туре испанского чемпионата мадридский клуб проиграл "Барселоне" (75:85) и прервал серию из 10 (!) побед подряд во всех турнирах. По пять раз столичная команда выиграла в национальном первенстве и Евролиге.Особенно мадридцам удались матчи в новом календарном году. Их средний показатель набранных очков за игру составил почти 91 очко.Что касается УНИКС-а, то казанский клуб приедет в Мадрид тоже с хорошим настроем. Подопечные Велимира Перасовича не проигрывают в четырех матчах подряд – два успеха в Единой Лиге ВТБ и два в Евролиге. Правда, обе встречи в Евролиге казанцы провели дома и были не столь результативны. УНИКС обыграл "Анадолу Эфес" (75:67) и "Барселону" (70:64).По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии "Реал" является ярко выраженным фаворитом. На победу хозяев предлагается коэффициент 1,35 (против 2,8 на УНИКС). Однако в первом круге Евролиги казанцы у себя дома обыграли испанцев (65:58) – опять не очень результативный матч.Я не стану делать прогноз на исход матча, но предположу, что "Реал" продолжит играть в результативный баскетбол. Ставка на то, что хозяева наберут больше 80 очков, кажется мне вполне проходной. Да и платят за эту линию неплохо.Ставка: "Реал" наберет больше 80.5 очка за 1,77.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч