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Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"
Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"
В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми сыграл вничью 3:3 с польской "Лехией" в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.Первый тайм прошел практически без игры в центре поля. Соперники постоянно обменивались опасными атаками и к перерыву счет на табло был 2:2. В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди.Для подопечных Гии Гегучадзе этот тест-матч стал вторым на сборах в Турции. В первой игре грузинский клуб обыграл 2:1 "Лех", также представляющий чемпионат Польши.Заключительный матч первого этапа предсезонной подготовки "Динамо" проведет 27 января против черногорского "Рудара".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"
12:33 24.01.2022 (обновлено: 13:05 24.01.2022)
В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми сыграл вничью 3:3 с польской "Лехией" в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.
Первый тайм прошел практически без игры в центре поля. Соперники постоянно обменивались опасными атаками и к перерыву счет на табло был 2:2. В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди.
Во второй половине команды слегка сбавили обороты, ограничившись двумя забитыми голами. "Лехия" вышла вперед после точного удара Сапалы (57 минута), но за несколько минут до финального свистка все тот же Гаприндашвили принес динамовцам ничью.
Для подопечных Гии Гегучадзе этот тест-матч стал вторым на сборах в Турции. В первой игре грузинский клуб обыграл 2:1 "Лех", также представляющий чемпионат Польши.
Заключительный матч первого этапа предсезонной подготовки "Динамо" проведет 27 января против черногорского "Рудара".
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