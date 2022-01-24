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Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"

Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"

В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди 24.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми сыграл вничью 3:3 с польской "Лехией" в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.Первый тайм прошел практически без игры в центре поля. Соперники постоянно обменивались опасными атаками и к перерыву счет на табло был 2:2. В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди.Для подопечных Гии Гегучадзе этот тест-матч стал вторым на сборах в Турции. В первой игре грузинский клуб обыграл 2:1 "Лех", также представляющий чемпионат Польши.Заключительный матч первого этапа предсезонной подготовки "Динамо" проведет 27 января против черногорского "Рудара".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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