Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220124/shest-zabitykh-myachey-v-matche-dinamo-batumi-i-polskoy-lekhii-263834216.html
Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"
Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"
В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T12:33+0400
2022-01-24T13:05+0400
спорт
новости
грузия
батуми
футбол
турция
чемпионат грузии по футболу
польша
клуб "динамо" батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263834160_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2a2f99556c8edceaa0c155a0b53779a7.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми сыграл вничью 3:3 с польской "Лехией" в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.Первый тайм прошел практически без игры в центре поля. Соперники постоянно обменивались опасными атаками и к перерыву счет на табло был 2:2. В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди.Для подопечных Гии Гегучадзе этот тест-матч стал вторым на сборах в Турции. В первой игре грузинский клуб обыграл 2:1 "Лех", также представляющий чемпионат Польши.Заключительный матч первого этапа предсезонной подготовки "Динамо" проведет 27 января против черногорского "Рудара".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
турция
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263834160_100:0:1920:1365_1920x0_80_0_0_fa039610aa7efc22ccc3ef9a37abea34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, батуми, футбол, турция, чемпионат грузии по футболу, польша, клуб "динамо" батуми

Шесть забитых мячей в матче "Динамо" Батуми и польской "Лехии"

12:33 24.01.2022 (обновлено: 13:05 24.01.2022)
© courtesy of FC Dinamo BatumiФК "Динамо" Батуми
ФК Динамо Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2022
© courtesy of FC Dinamo Batumi
Подписаться на
В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми сыграл вничью 3:3 с польской "Лехией" в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.
Первый тайм прошел практически без игры в центре поля. Соперники постоянно обменивались опасными атаками и к перерыву счет на табло был 2:2. В составе "Динамо" отличились Торнике Гаприндашвили и Бенджамен Тейди.

Во второй половине команды слегка сбавили обороты, ограничившись двумя забитыми голами. "Лехия" вышла вперед после точного удара Сапалы (57 минута), но за несколько минут до финального свистка все тот же Гаприндашвили принес динамовцам ничью.

Для подопечных Гии Гегучадзе этот тест-матч стал вторым на сборах в Турции. В первой игре грузинский клуб обыграл 2:1 "Лех", также представляющий чемпионат Польши.
Заключительный матч первого этапа предсезонной подготовки "Динамо" проведет 27 января против черногорского "Рудара".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский