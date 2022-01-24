https://sputnik-georgia.ru/20220124/sigaretnyy-dym-sposoben-perenosit-koronavirus-263846099.html

Сигаретный дым способен переносить коронавирус?

Сигаретный дым способен переносить коронавирус?

Замкнутые пространства являются лучшим местом для заражения таким способом, уверяют ученые 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T17:51+0400

2022-01-24T17:51+0400

2022-01-24T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сигаретный дым, который выдыхает зараженный коронавирусом человек, способен переносить вирусные частицы на расстояние до 8-ми метров даже на открытом воздухе.Об этом свидетельствует последнее исследование, проведенное Испанским обществом пульмонологии и торакальной хирургии (Separ).Ученые утверждают, что угроза переноса COVID-19 через сигаретный дым объясняется размером капель слюны, которые в дыме настолько малы, что могут "застревать" в воздухе, а вместе с ними — и частицы SARS-CoV-2."Заразность и время репликации омикрона делают его одним из самых заразных вирусов, известных человечеству. Воздух, аэрозоли и частицы являются его транспортным механизмом, а замкнутые пространства — лучшим местом для заражения", — сказал исследователь Горка Ориве.Чтобы избежать таких заражений, в дополнение к уже существующим защитным мерам специалисты Separ призывают запретить курение и вейпинг на открытом воздухе. Испанские ученые считают, что это серьезный шанс усилить антитабачный закон и побудить испанцев бросить курить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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