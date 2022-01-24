Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220124/skolko-deneg-poluchili-ot-ssha-postsovetskie-strany-po-linii-usaid-263838162.html
Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID
Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID
В течение многих лет США оказывали огромную финансовую и материальную помощь странам бывшего Советского Союза. Подробнее – смотрите в инфографике Sputnik 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T13:59+0400
2022-01-24T15:06+0400
инфографика
мультимедиа
сша
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263838061_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4cd807a0c0967f4c9ac64e6613300dce.png
Смотрите, сколько миллионов долларов выделили США на оказание помощи странам бывшего СССР по линии Агентства США по международному развитию (USAID). В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263838061_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_41cf8058c75d8e009b1dde75d60d432b.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инфографика, мультимедиа, сша, инфографика, финансирование

Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID

13:59 24.01.2022 (обновлено: 15:06 24.01.2022)
Подписаться на
В течение многих лет США оказывали огромную финансовую и материальную помощь странам бывшего Советского Союза. Подробнее – смотрите в инфографике Sputnik
Смотрите, сколько миллионов долларов выделили США на оказание помощи странам бывшего СССР по линии Агентства США по международному развитию (USAID).
Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID - Sputnik Грузия
В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский