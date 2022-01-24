https://sputnik-georgia.ru/20220124/skolko-deneg-poluchili-ot-ssha-postsovetskie-strany-po-linii-usaid-263838162.html

Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID

Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID

В течение многих лет США оказывали огромную финансовую и материальную помощь странам бывшего Советского Союза. Подробнее – смотрите в инфографике Sputnik 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T13:59+0400

2022-01-24T13:59+0400

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Смотрите, сколько миллионов долларов выделили США на оказание помощи странам бывшего СССР по линии Агентства США по международному развитию (USAID). В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира.

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