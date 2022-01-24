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Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID
Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID
В течение многих лет США оказывали огромную финансовую и материальную помощь странам бывшего Советского Союза. Подробнее – смотрите в инфографике Sputnik 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T13:59+0400
2022-01-24T13:59+0400
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Смотрите, сколько миллионов долларов выделили США на оказание помощи странам бывшего СССР по линии Агентства США по международному развитию (USAID). В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира.
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инфографика, мультимедиа, сша, инфографика, финансирование
Сколько денег получили от США постсоветские страны по линии USAID
13:59 24.01.2022 (обновлено: 15:06 24.01.2022)
В течение многих лет США оказывали огромную финансовую и материальную помощь странам бывшего Советского Союза. Подробнее – смотрите в инфографике Sputnik
Смотрите, сколько миллионов долларов выделили США на оказание помощи странам бывшего СССР по линии Агентства США по международному развитию (USAID).
В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира.