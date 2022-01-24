https://sputnik-georgia.ru/20220124/stali-izvestny-pyat-simptomov-omikrona-u-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-263826917.html

Стали известны пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от COVID-19

Стали известны пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от COVID-19

Оказывается, "омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были привиты, утверждает британский врач

2022-01-24T10:22+0400

2022-01-24T10:22+0400

2022-01-24T10:22+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. У вакцинированных против коронавируса пациентов при заражении новым штаммом "омикрон" наблюдаются пять симптомов, рассказал The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.Это, по словам врача, прежде всего насморк, чихание, усталость, мигрень и боли в горле. Между тем всего лишь 50% инфицированных "омикроном" жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"