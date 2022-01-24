https://sputnik-georgia.ru/20220124/stambul-otmenil-reysy-v-tbilisi-iz-za-pogodnykh-usloviy-263844651.html

Стамбул отменил рейсы в Тбилиси из-за погодных условий

Стамбул отменил рейсы в Тбилиси из-за погодных условий

Из-за плохих погодных условий десятки авиакомпаний были вынуждены отменить свои рейсы 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Аэропорты Стамбула закрыты из-за сильного снегопада, рейсы в направлении Тбилиси отменены или перенесены на другое время, сообщается на странице аэропорта в Facebook.Из-за плохих погодных условий десятки авиакомпаний были вынуждены отменить свои рейсы.Стамбульский аэропорт является одним из наиболее загруженных транспортных хабов региона.Синоптики ранее предупредили жителей Стамбула о мощных снегопадах, которые накроют город и его предместья на несколько дней. Из-за осадков в мегаполисе наблюдаются заторы на дорогах и пробки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, авиасообщение, тбилиси, турция, facebook, стамбул, авиация, погода