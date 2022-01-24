https://sputnik-georgia.ru/20220124/tbilisskie-voditeli-trudnostey-ne-boyatsya-263839634.html

Тбилисские водители трудностей не боятся!

Тбилисские водители трудностей не боятся!

Внимание, тбилисские автомобилисты! В центре Тбилиси опять ремонтные работы, так что надо быть готовыми к пробкам в районе Авлабари 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T14:29+0400

2022-01-24T14:29+0400

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инфографика

тбилиси

дороги

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Движение автотранспорта в районе Авлабари и близ одноименной станции метро будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули.На первом этапе масштабные работы по обновлению дорожного покрытия, замене уличного освещения и стоков для воды пройдут на отрезке проспекта от станции метро "Авлабари" до улицы Телави. Так что запасайтесь терпением и зеленого пути!

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инфографика, тбилиси, дороги, инфографика