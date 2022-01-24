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https://sputnik-georgia.ru/20220124/tbilisskie-voditeli-trudnostey-ne-boyatsya-263839634.html
Тбилисские водители трудностей не боятся!
Тбилисские водители трудностей не боятся!
Внимание, тбилисские автомобилисты! В центре Тбилиси опять ремонтные работы, так что надо быть готовыми к пробкам в районе Авлабари 24.01.2022, Sputnik Грузия
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инфографика
тбилиси
дороги
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Движение автотранспорта в районе Авлабари и близ одноименной станции метро будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули.На первом этапе масштабные работы по обновлению дорожного покрытия, замене уличного освещения и стоков для воды пройдут на отрезке проспекта от станции метро "Авлабари" до улицы Телави. Так что запасайтесь терпением и зеленого пути!
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инфографика, тбилиси, дороги, инфографика

Тбилисские водители трудностей не боятся!

14:29 24.01.2022 (обновлено: 14:43 24.01.2022)
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Внимание, тбилисские автомобилисты! В центре Тбилиси опять ремонтные работы, так что надо быть готовыми к пробкам в районе Авлабари
Движение автотранспорта в районе Авлабари и близ одноименной станции метро будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули.
Тбилисские водители трудностей не боятся! - Sputnik Грузия
На первом этапе масштабные работы по обновлению дорожного покрытия, замене уличного освещения и стоков для воды пройдут на отрезке проспекта от станции метро "Авлабари" до улицы Телави. Так что запасайтесь терпением и зеленого пути!
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