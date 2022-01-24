https://sputnik-georgia.ru/20220124/tbilisskie-voditeli-trudnostey-ne-boyatsya-263839634.html
Тбилисские водители трудностей не боятся!
Тбилисские водители трудностей не боятся!
Внимание, тбилисские автомобилисты! В центре Тбилиси опять ремонтные работы, так что надо быть готовыми к пробкам в районе Авлабари 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T14:29+0400
2022-01-24T14:29+0400
2022-01-24T14:43+0400
инфографика
тбилиси
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263838103_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_dbd1b002bd1f90d6aeb303ddbfb91737.jpg
Движение автотранспорта в районе Авлабари и близ одноименной станции метро будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули.На первом этапе масштабные работы по обновлению дорожного покрытия, замене уличного освещения и стоков для воды пройдут на отрезке проспекта от станции метро "Авлабари" до улицы Телави. Так что запасайтесь терпением и зеленого пути!
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263838103_0:10:1280:970_1920x0_80_0_0_a27bfe17de4dcc1dce3fbe7c6dc3ce4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, тбилиси, дороги, инфографика
Тбилисские водители трудностей не боятся!
14:29 24.01.2022 (обновлено: 14:43 24.01.2022)
Внимание, тбилисские автомобилисты! В центре Тбилиси опять ремонтные работы, так что надо быть готовыми к пробкам в районе Авлабари
Движение автотранспорта в районе Авлабари и близ одноименной станции метро будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули.
На первом этапе масштабные работы по обновлению дорожного покрытия, замене уличного освещения и стоков для воды пройдут на отрезке проспекта от станции метро "Авлабари" до улицы Телави. Так что запасайтесь терпением и зеленого пути!