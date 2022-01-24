https://sputnik-georgia.ru/20220124/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-24-30-yanvarya-263827317.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 24-30 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 24-30 января

Минимальная температура воздуха в столице Грузии будет -4 градуса, максимальная +7. Осадки маловероятны 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T10:07+0400

2022-01-24T10:07+0400

2022-01-24T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду.В понедельник, 24 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 5-10 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:05.Во вторник, 25 января, в Тбилиси ожидается ясная и частично облачная погода. Утром ожидается слабый снег. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:06.В среду, 26 января, Тбилиси ожидается холодная погода и мороз. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:08.В четверг, 27 января, в столице Грузии синоптики обещают преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке минус 1 градус. А днем – максимум 7 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15\20-25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:09.В пятницу, 28 января, в Тбилиси погода прояснится, ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:17. Минимальная температура воздуха ночью будет минус 1 градус. А днем – максимум плюс 6 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:10.В субботу, 29 января, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 08:16. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса. А днем температура поднимется максимум до 5 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:11.В воскресенье, 30 января, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 08:15. Минимальная температура воздуха ночью будет минус 3 градуса. А днем поднимется максимум до 7 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, погода