https://sputnik-georgia.ru/20220124/tsentralnuyu-trassu-gruzii-zakroyut-na-neskolko-chasov-263830128.html

Центральную трассу Грузии закроют на несколько часов

Центральную трассу Грузии закроют на несколько часов

Тоннель закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ, отметили в ведомстве 24.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт на несколько часов в ночь с 25 на 26 января, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, сенаки