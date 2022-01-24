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Центральную трассу Грузии закроют на несколько часов
Центральную трассу Грузии закроют на несколько часов
Тоннель закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ, отметили в ведомстве 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T11:02+0400
2022-01-24T11:02+0400
2022-01-24T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт на несколько часов в ночь с 25 на 26 января, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, сенаки
Центральную трассу Грузии закроют на несколько часов
11:02 24.01.2022 (обновлено: 11:11 24.01.2022)
Тоннель закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт на несколько часов в ночь с 25 на 26 января, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.
В частности, с 23:00 вторника, 25 января и до 02:00 среды, 26 января движение всех видов автотранспорта будет запрещено в тоннеле по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 02:00 до 05:00 запрет будет действовать по направлению Тбилиси-Сенаки.
В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.
Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
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