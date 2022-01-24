https://sputnik-georgia.ru/20220124/v-chetyrekh-gorodakh-gruzii-postroyat-doma-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-263830810.html

В четырех городах Грузии построят дома для вынужденных переселенцев

В четырех городах Грузии построят дома для вынужденных переселенцев

Власти нашли земельные участки под строительство в четырех крупных городах страны 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В Тбилиси, Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) и Рустави (Квемо Картли) подыскивают земельные участки под строительство многоквартирных домов для вынужденных переселенцев, говорится в заявлении Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.Еще в одном городе – Кутаиси (регион Имерети) – уже выбрано место для строительства.Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. Они уже давно требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание.В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии.В заявлении отмечено, что агентство активно работает над решением проблемы жильцов бывшего санатория "Картли". Минздрав страны обещает выдать этим семьям новую жилплощадь до конца 2022 года. Переселенцы могут и сами выбрать квартиру, но стоимость квадратного метра не должна превышать 550 долларов. А до этого ведомство готово помочь им найти съемные квартиры и незамедлительно перевести их туда. Агентство готово плачивать аренду в течение года.Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев можно будет заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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