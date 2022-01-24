https://sputnik-georgia.ru/20220124/v-gruzii-izmenilsya-protokol-lecheniya-detey-ot-koronavirusa-263843029.html
В Грузии изменился протокол лечения детей от коронавируса
В Грузии изменился протокол лечения детей от коронавируса
Новый метод лечения детей понадобился Минздраву, в первую очередь, для разгрузки клинического сектора 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T16:20+0400
2022-01-24T16:20+0400
2022-01-24T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В Грузии изменился протокол лечения детей, инфицированных коронавирусом: теперь их будут госпитализировать только при наличии определенных симптомов, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По словам Габуния, если ребенку необязательна госпитализация, он должен продолжать соответствующее лечение дома. Как отметила представитель Минздрава, из-за случаев необязательной госпитализации загружается клинический сектор.Как отметила Габуния, если у ребенка нет высокой температуры в течение долгого времени или температура поддается жаропонижающим препаратам, нет других сопутствующих симптомов, сильного кашля, то управлять такими случаями успешно можно и в домашних условиях.Минздрав Грузии дает указания клиникам следовать новому протоколу лечения детей, дабы избежать, с одной стороны, загруженности госпитального сектора, а с другой - стресса как для детей-пациентов, так и для их родителей.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. Больницы забиты до отказа и врачи не могут принять всех пациентов, отмечают в ведомстве. Поэтому в клиниках остаются только самые тяжелые пациенты, а также пациенты, относящиеся к группам риска.Как показала врачебная практика, новый штамм "омикрон" быстро распространяется не только среди взрослого населения страны, но и среди детей.В январе суточный показатель заболеваемости достиг более 11 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый омикрон-штамм приходится 1 532.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, минздрав грузии, здравоохранение, минздрав, коронавирус covid-19
В Грузии изменился протокол лечения детей от коронавируса
Новый метод лечения детей понадобился Минздраву, в первую очередь, для разгрузки клинического сектора
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В Грузии изменился протокол лечения детей, инфицированных коронавирусом: теперь их будут госпитализировать только при наличии определенных симптомов, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, если ребенку необязательна госпитализация, он должен продолжать соответствующее лечение дома. Как отметила представитель Минздрава, из-за случаев необязательной госпитализации загружается клинический сектор.
"Протокол изменился. В большем внимании, безусловно, нуждаются дети в возрасте до одного года", - сказала в эфире телекомпании Rustavi-2 Габуния.
Как отметила Габуния, если у ребенка нет высокой температуры в течение долгого времени или температура поддается жаропонижающим препаратам, нет других сопутствующих симптомов, сильного кашля, то управлять такими случаями успешно можно и в домашних условиях.
Минздрав Грузии дает указания клиникам следовать новому протоколу лечения детей, дабы избежать, с одной стороны, загруженности госпитального сектора, а с другой - стресса как для детей-пациентов, так и для их родителей.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. Больницы забиты до отказа и врачи не могут принять всех пациентов, отмечают в ведомстве. Поэтому в клиниках остаются только самые тяжелые пациенты, а также пациенты, относящиеся к группам риска.
Как показала врачебная практика, новый штамм "омикрон" быстро распространяется не только среди взрослого населения страны, но и среди детей.
В январе суточный показатель заболеваемости достиг более 11 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый омикрон-штамм приходится 1 532.
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