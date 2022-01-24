https://sputnik-georgia.ru/20220124/v-tbilisi-nachalsya-masshtabnyy-remont-odnogo-iz-glavnykh-prospektov-goroda---video-263840708.html

В Тбилиси начался масштабный ремонт одного из главных проспектов города – видео

В Тбилиси начался масштабный ремонт одного из главных проспектов города – видео

В столице Грузии начался ремонт одной из главных улиц – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города... 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T15:18+0400

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2022-01-24T15:34+0400

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В рамках ремонтных работ за восемь месяцев на проспекте будет полностью заменено дорожное покрытие, установлено новое уличное освещение, системы слива воды и канализации, а также отремонтированы тротуары. На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На первом этапе ремонтные работы будут вестись на отрезке проспекта от метро "Авлабари" до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского. Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов). Осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом этого года.

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