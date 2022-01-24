https://sputnik-georgia.ru/20220124/vrach-iz-gruzii-izobrel-lekarstvo-ot-koronavirusa--rezultaty-porazitelny-263844217.html

Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны

Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны

Клинические испытания препарата проходят в тбилисской республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T17:21+0400

2022-01-24T17:21+0400

2022-01-24T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса - лекарство уже применяют среди COVID-инфицированных в клиниках cтраны.Об этом на собственной странице в социальной сети Facebook сообщил врач неотложной медицины тбилисской клинической больницы имени св. Михаила Архангела Заза Лурсманашвили.Препарат называется "Сулажер", и он является противоковидным лекарством, биологически активной пищевой добавкой. По словам Лурсманашвили, препарат введен в лечебный гайдлайн Грузии от 30 ноября 2021 года, однако пока не продается в аптеках.Клинические испытания препарата проходят в тбилисской республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике (регион Имерети). На данный момент в Михайловской клинике в лечение препаратом "Сулажер" официально включены 19 пациентов, неофициально – 21, пишет Лурсманашвили.Препарат назначают пациентам с сатурацией ниже 90% в возрасте старше 18 лет. Также препарат назначается в том случае, если после выявления первых симптомов коронавируса не прошло больше семи дней. При этом, по словам Лурсманашвили, было допущено исключение в отношении трех тяжелых пациентов, находящихся в реанимационном отделении: они были включены в лечение "Сулажером" после 12-14 дней от появления первых симптомов инфекции.Врач особо выделил случаи трех пациентов, которые находились в реанимационном отделении. Первый случай касался 57-летнего инфицированного мужчины весом 210 кг. В его анамнезе был сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность, гипертензия, пациент много курил и принимал спиртные напитки.Отмечается, что в клинику пациент попал с сатурацией 82%, дальше положение ухудшилось и сатурация опустилась до 50%. Препарат "Сулажер" ему начали давать на 14-й день после выявления симптомов. На десятый день после приема нового препарата сатурация поднялась до 92%, состояние больного улучшилось, и вскоре его выписали.Что касается остальных двух пациентов, у них также была низкая сатурация: одному пациенту было 73, а другому 34 года. Состояние обоих было тяжелым, 34-летнюю женщину даже пришлось интубировать. После двухнедельного лечения в реанимации пациентке начали давать "Сулажер", и на пятый день после начала лечения новым препаратом ее состояние улучшилось."Пациентка стала контактной, адекватной. Она свободно двигает конечностями. На сегодняшний день она продолжает лечение в реанимационном отделении, питается без зонда, передвигается самостоятельно. Не знаю, что еще "Сулажер" должен сделать", - пишет Лурсманашвили.Получить более детальную информацию о новом грузинском препарате, о его составе и дозах возможно на сайте www.soulageur.com.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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