https://sputnik-georgia.ru/20220125/vrach-iz-gruzii-izobrel-lekarstvo-ot-koronavirusa--rezultaty-porazitelny-263844217.html
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны
Клинические испытания препарата проходят в тбилисской республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T01:31+0400
2022-01-25T01:31+0400
2022-01-25T02:00+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
тбилиси
минздрав грузии
facebook
имерети
медицина
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897664_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_7b8bd6a332116b4b33b6ba378b8b1de9.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса - лекарство уже применяют среди COVID-инфицированных в клиниках cтраны.Об этом на собственной странице в социальной сети Facebook сообщил врач неотложной медицины тбилисской клинической больницы имени Св. Михаила Архангела Заза Лурсманашвили (бывшая Михайловская больница).Препарат называется "Сулажер", и он является противоковидным лекарством, биологически активной пищевой добавкой. По словам Лурсманашвили, препарат введен в лечебный гайдлайн Грузии от 30 ноября 2021 года, однако пока не продается в аптеках.Клинические испытания препарата проходят в тбилисской Республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике (регион Имерети). На данный момент в программу лечения препаратом "Сулажер" в Михайловской больнице официально включены 19 пациентов, неофициально лечится 21 пациент, пишет Лурсманашвили.Препарат назначают пациентам с сатурацией ниже 90% в возрасте старше 18 лет. Также препарат назначается в том случае, если после выявления первых симптомов коронавируса не прошло больше семи дней. При этом, по словам Лурсманашвили, было допущено исключение в отношении трех тяжелых пациентов, находящихся в реанимационном отделении. Они начали лечение "Сулажером" спустя 12-14 дней после появления первых симптомов инфекции.В отделение терапии поместили 19 пациентов. Семь из них выписались домой через шесть-семь дней, а трое - через десять дней. Возраст первого пациента, который выписался из через семь дней, - 87 лет.Состояние пациентов, которые продолжают лечение, удовлетворительное.Врач особо выделил случаи трех пациентов, которые находились в реанимационном отделении. Первый случай касался 57-летнего инфицированного мужчины весом 210 кг. В его анамнезе был сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность, гипертензия, пациент много курил и принимал спиртные напитки.Отмечается, что в клинику пациент попал с сатурацией 82%, дальше состояние ухудшилось и сатурация опустилась до 50%. Препарат "Сулажер" ему начали давать на 14-й день после выявления симптомов. На десятый день после приема нового препарата сатурация поднялась до 92%, состояние больного улучшилось, и вскоре его выписали.Что касается остальных двух пациентов, у них также была низкая сатурация: одному пациенту было 73 года, а другому - 34. Состояние обоих было тяжелым, 34-летнюю женщину даже пришлось интубировать. После двухнедельного лечения в реанимации пациентке начали давать "Сулажер", и на пятый день после начала лечения новым препаратом ее состояние улучшилось."Пациентка стала контактной, адекватной. Она свободно двигает конечностями. На сегодняшний день она продолжает лечение в реанимационном отделении, питается без зонда, передвигается самостоятельно. Не знаю, что еще "Сулажер" должен сделать", - написал Лурсманашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897664_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_a7b7a7a782bea6d35a87543c5f3e9b96.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, минздрав грузии, facebook, имерети, медицина, минздрав, коронавирус covid-19
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны
01:31 25.01.2022 (обновлено: 02:00 25.01.2022)
Клинические испытания препарата проходят в тбилисской республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса - лекарство уже применяют среди COVID-инфицированных в клиниках cтраны.
Об этом на собственной странице в социальной сети Facebook сообщил врач неотложной медицины тбилисской клинической больницы имени Св. Михаила Архангела Заза Лурсманашвили (бывшая Михайловская больница).
Препарат называется "Сулажер", и он является противоковидным лекарством, биологически активной пищевой добавкой. По словам Лурсманашвили, препарат введен в лечебный гайдлайн Грузии от 30 ноября 2021 года, однако пока не продается в аптеках.
Клинические испытания препарата проходят в тбилисской Республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике (регион Имерети). На данный момент в программу лечения препаратом "Сулажер" в Михайловской больнице официально включены 19 пациентов, неофициально лечится 21 пациент, пишет Лурсманашвили.
Препарат назначают пациентам с сатурацией ниже 90% в возрасте старше 18 лет. Также препарат назначается в том случае, если после выявления первых симптомов коронавируса не прошло больше семи дней.
При этом, по словам Лурсманашвили, было допущено исключение в отношении трех тяжелых пациентов, находящихся в реанимационном отделении. Они начали лечение "Сулажером" спустя 12-14 дней после появления первых симптомов инфекции.
В отделение терапии поместили 19 пациентов. Семь из них выписались домой через шесть-семь дней, а трое - через десять дней. Возраст первого пациента, который выписался из через семь дней, - 87 лет.
"Ни в одном случае не было зафиксировано ухудшения состояния пациента, перевода в реанимацию или в отделение интенсивной терапии или, тем более, смерти", - отметил Лурсманашвили, подводя первые итоги лечения новым препаратом в больнице.
Состояние пациентов, которые продолжают лечение, удовлетворительное.
Врач особо выделил случаи трех пациентов, которые находились в реанимационном отделении. Первый случай касался 57-летнего инфицированного мужчины весом 210 кг. В его анамнезе был сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность, гипертензия, пациент много курил и принимал спиртные напитки.
Отмечается, что в клинику пациент попал с сатурацией 82%, дальше состояние ухудшилось и сатурация опустилась до 50%. Препарат "Сулажер" ему начали давать на 14-й день после выявления симптомов. На десятый день после приема нового препарата сатурация поднялась до 92%, состояние больного улучшилось, и вскоре его выписали.
Что касается остальных двух пациентов, у них также была низкая сатурация: одному пациенту было 73 года, а другому - 34.
Состояние обоих было тяжелым, 34-летнюю женщину даже пришлось интубировать. После двухнедельного лечения в реанимации пациентке начали давать "Сулажер", и на пятый день после начала лечения новым препаратом ее состояние улучшилось.
"Пациентка стала контактной, адекватной. Она свободно двигает конечностями. На сегодняшний день она продолжает лечение в реанимационном отделении, питается без зонда, передвигается самостоятельно. Не знаю, что еще "Сулажер" должен сделать", - написал Лурсманашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.