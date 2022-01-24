https://sputnik-georgia.ru/20220124/znachitelnaya-chast-stolitsy-gruzii-24-yanvarya-ostanetsya-bez-elektrichestva-263831328.html

Значительная часть столицы Грузии 24 января останется без электричества

Значительная часть столицы Грузии 24 января останется без электричества

Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства – электроснабжение будет восстановлено после завершения работ 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Подача электроэнергии в части Тбилиси в связи с проведением различных работ в понедельник, 24 января, будет временно ограничена, сообщает энергораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу, распространяет график отключения электроэнергии.Район НадзаладевиИз-за неотложных работ электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 17:00 жителям улиц Санзона, Пеикари, Ксани.С 11:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей села Глдани, Монадире, Авшани, Пирцхалава.Ограничение также распространится с 14:00 до 16:00 на жителей улиц Цотне Дадиани, Манджгаладзе и Чакви.Район МтацминдаВ связи с переключением сети с 00:00 до 03:00 подача электроэнергии будет ограничена жителям улиц Костава, Мачавариани, Човелидзе, Шанидзе, Хорава, Джанашия, Меликишвили, Тархнишвили, Гургулия, Татишвили, Казбеги, Сванидзе, Бакрадзе и Гудаури.Из-за неотложных работ с 9:00 до 11:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе. Также с 11:00 до 18:00 без электричества останутся жители Шанидзе, Хорава, Джанашия и Меликишвили. Проживающим на улицах Костава, Вере и Сативе возобновят электроснабжение после 16:00.Район СамгориВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Варкетильского хозяйства и села Диди Лило.Район ВакеНа час, с 11:00 до 12:00, электроэнергию отключат части населения центрального проспекта Чавчавадзе.Район СабурталоС 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Тилке, Раинегса, Барона де Баи, Стивенса и Хюберта. А с 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей улицы Квернадзе.Район ГлданиС 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Глдани, VII микрорайона Глданского массива, улиц Кобахидзе, Паичадзе и Керчи.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, электроэнергия, компания "теласи"