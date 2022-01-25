https://sputnik-georgia.ru/20220125/bayden-nazval-rekordnuyu-inflyatsiyu-v-ssha-bolshim-aktivom-263873001.html

Байден назвал рекордную инфляцию в США "большим активом"

Байден назвал рекордную инфляцию в США "большим активом"

Уровень инфляции в США оказался рекордным за последние 40 лет: по итогам июня 1982 года она составляла 7,2% 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T15:39+0400

2022-01-25T15:39+0400

2022-01-25T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв - Sputnik. Американский президент Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal.Корреспондент Fox News Питер Дуси на брифинге перед заседанием Совета по конкуренции поинтересовался у американского лидера, рассматривает ли он рост цен как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов.Показатель инфляции в Соединенных Штатах оказался рекордным за последние 40 лет: по итогам июня 1982 года она составляла 7,2%. В стране повысились цены на недвижимость, личный транспорт и продукты питания. Темпы ускорились за счет восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, вливания средств конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочке производственных поставок. Глава агентства Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.Тем временем Центральный банк Америки находится на пути к тому, чтобы начать цикл регулярного повышения процентных ставок в марте. Задача ФРС будет заключаться в том, чтобы повысить ставки, но не допустить рецессии и роста безработицы.По информации СМИ, сам Байден столкнется с политическими последствиями инфляции со стороны избирателей, которые обвиняют его и Демократическую партию в повышении цен. Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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