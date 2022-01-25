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Гражданам Грузии старше 50 лет дадут деньги за бустерную дозу вакцины против коронавируса
Гражданам Грузии старше 50 лет дадут деньги за бустерную дозу вакцины против коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат от государства денежное... 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T11:48+0400
2022-01-25T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (порядка 33 долларов), заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября 2021 года принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Гражданам Грузии старше 50 лет дадут деньги за бустерную дозу вакцины против коронавируса
11:48 25.01.2022 (обновлено: 11:56 25.01.2022)
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (порядка 33 долларов), заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
"Было принято решение, что программа поощрения лиц старше 50 лет продлится на месяц. Кроме того, люди старше 50 лет, которе сделает бустер-дозу, будут поощряться, но в этом случае на 100 лари", - заявил Гибрадзе.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября 2021 года принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.
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