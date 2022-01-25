https://sputnik-georgia.ru/20220125/grazhdane-gruzii-starshe-50-let-poluchat-denezhnoe-voznagrazhdenie-za-busternuyu-dozu-vaktsiny-263863456.html

Гражданам Грузии старше 50 лет дадут деньги за бустерную дозу вакцины против коронавируса

Гражданам Грузии старше 50 лет дадут деньги за бустерную дозу вакцины против коронавируса

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат от государства денежное... 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T11:48+0400

2022-01-25T11:48+0400

2022-01-25T11:56+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1f/263306415_0:276:3070:2003_1920x0_80_0_0_8a1dd8f5067616d755e9823340b5d6af.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (порядка 33 долларов), заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября 2021 года принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия