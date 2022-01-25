https://sputnik-georgia.ru/20220125/gruziya-vystupit-vo-vtorom-polufinale-evrovideniya---2022-263878057.html
Грузия выступит во втором полуфинале "Евровидения - 2022"
Грузия выступит во втором полуфинале "Евровидения - 2022"
В 2022 году Грузию на Евровидении представит музыкальная группа Circus Mircus 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T18:33+0400
2022-01-25T18:33+0400
2022-01-25T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузия выступит на песенном конкурсе "Евровидение - 2022" в первой части второго полуфинала – жеребьевка будущего конкурса состоялась 25 января в Италии. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте конкурса. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля. Такую систему ввели в 2013 году. По словам организаторов, это позволяет сделать шоу более ярким и интересным.Ранее при жеребьевке страна вытягивала порядковый номер сразу, так в программе могли идти подряд, например, несколько лирических композиций, а затем – только танцевальные. При новой системе продюсеры могут чередовать музыкальные стили.Кроме того, на церемонии прошла символическая передача ключей конкурса от Роттердама, где проходило Евровидение - 2021, Турину – хозяину нынешнего музыкального турнира.В 2022 году Грузию на Евровидении представит интернациональная музыкальная группа Circus Mircus. Участника "Евровидения" от Грузии несколько на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры. С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965) и Рим (1991). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал запланирован на 14 мая.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия выступит во втором полуфинале "Евровидения - 2022"
18:33 25.01.2022 (обновлено: 18:43 25.01.2022)
В 2022 году Грузию на Евровидении представит музыкальная группа Circus Mircus
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Грузия выступит на песенном конкурсе "Евровидение - 2022" в первой части второго полуфинала – жеребьевка будущего конкурса состоялась 25 января в Италии. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте
конкурса.
Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.
Такую систему ввели в 2013 году. По словам организаторов, это позволяет сделать шоу более ярким и интересным.
Ранее при жеребьевке страна вытягивала порядковый номер сразу, так в программе могли идти подряд, например, несколько лирических композиций, а затем – только танцевальные. При новой системе продюсеры могут чередовать музыкальные стили.
Кроме того, на церемонии прошла символическая передача ключей конкурса от Роттердама, где проходило Евровидение - 2021, Турину – хозяину нынешнего музыкального турнира.
В 2022 году Грузию на Евровидении представит интернациональная музыкальная группа Circus Mircus. Участника "Евровидения" от Грузии несколько на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.
С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965) и Рим (1991). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал запланирован на 14 мая.
В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.
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