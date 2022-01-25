https://sputnik-georgia.ru/20220125/kazhdyy-chetvertyy-detskiy-sad-v-tbilisi-zakryt-iz-za-koronavirusa-263874510.html

Каждый четвертый детский сад в Тбилиси закрыт из-за коронавируса

Каждый четвертый детский сад в Тбилиси закрыт из-за коронавируса

Почти четвертая часть всех столичных детских садов прекратила работу из-за фактов COVID-заражений 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T16:58+0400

2022-01-25T16:58+0400

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шестая волна

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Из-за распространения коронавируса в Тбилиси временно прекратили работу 48 детских садов, сообщает пресс-служба Управления детскими садами столицы.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране установлен новый антирекорд – медики выявили 15 762 случая коронавируса, то есть практически вдвое больше, чем днем ранее. С начала же пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Помимо детских садов, временно прекративших работу, в столичных садах в качестве точечных ограничений закрыты 115 отдельных групп. Всего коронавирусом инфицированы 206 сотрудников и 83 воспитанника.В Тбилиси функционирует 186 государственных детских садов, в которых учатся более 61 тысячи детей. По рекомендациям Минздрава, после выявления случаев коронавируса, детские сады в столице закрывают на 12 дней.Между тем специалисты ожидают пик заболеваемости в течение ближайших двух недель. Эпидемиологи призывают граждан следовать установленным рекомендациям, носить маски и вакцинироваться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, детский сад, минздрав