https://sputnik-georgia.ru/20220125/kinoakademiyu-gruzii-vozglavil-konstantin-esadze-263879805.html

Киноакадемию Грузии возглавил Константин Эсадзе

Киноакадемию Грузии возглавил Константин Эсадзе

Константин Эсадзе – сын известного грузинского режиссера, сценариста и актера Резо Эсадзе 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T19:31+0400

2022-01-25T19:31+0400

2022-01-25T19:32+0400

общество

культура

новости

грузия

тбилиси

константин (миндия) эсадзе

резо эсадзе

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24659/62/246596218_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fdf16721b6fa750036979db9b97c9eb9.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Новым президентом Киноакадемии Грузии стал оператор, режиссер и сценарист Константин (Миндия) Эсадзе – на этот пост он избран сроком на четыре года.На внеочередном съезде членов Киноакадемии Константин Эсадзе получил 80 (53,7%) голосов присутствующих. В съезде приняли участие абсолютное большинство членов Киноакадемии, а именно 150 человек. Нового главу организации выбрали тайным голосованием.Как известно, на пост президента Киноакадемии баллотировалось шесть членов Киноакадемии. В результате подсчета избирательной комиссией бюллетеней, голоса распределились между кандидатами следующим образом:Константин Эсадзе сменил на посту главу Киноакадемии, избранного в 2019 году – режиссера Бубу (Рамаза) Хотивари, который скончался в мае 2021 года. После кончины Хотивари обязанности президента временно исполнял вице-президент Киноакадемии Николоз Абрамашвили.Константин Эсадзе – сын известного грузинского режиссера, сценариста и актера Резо Эсадзе. Выпускник Тбилисского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели. Работал в телекомпании "Имеди", также является сооснователем компании Caucasian Film Service.Эсадзе является оператором-постановщиком кинофильмов "Последняя прогулка", "Война и свадьба", "Президент", "Рене едет в Голливуд", 'Месяц, как один день", "Улыбнитесь", "Деде", "Динола". Эсадзе также активно работает в рекламной сфере.В 2017 году удостоен Приза имени Павла Лебешева гильдии кинооператоров России "За лучшую операторскую работу". Награда была передана режиссеру на юбилейном ХIV Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Операторскую работу Константина Эсадзе оценили за фильм "Красный" режиссера Николая Саркисова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, тбилиси, константин (миндия) эсадзе, резо эсадзе, кино