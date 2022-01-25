https://sputnik-georgia.ru/20220125/korolevskiy-pleyboy-podrobnosti-pokhozhdeniy-printsa-endryu-popali-v-smi--263872623.html

"Королевский плейбой": подробности похождений принца Эндрю попали в СМИ

"Королевский плейбой": подробности похождений принца Эндрю попали в СМИ

Вечеринки на яхте в кругу моделей и скандальный отпуск в компании друга-преступника. Что еще скрывает сын королевы Британии?

2022-01-25T16:25+0400

2022-01-25T16:25+0400

2022-01-25T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв - Sputnik. Стали известны новые подробности похождений сына королевы Елизаветы II принца Эндрю – об этом рассказали журналисты иностранных СМИ. В громкой истории о дружбе принца Эндрю с секс-преступником Джеффри Эпштейном появились новые подробности. В определенных кругах сына британской королевы прозвали "королевским плейбоем" и теперь стало ясно почему. В Сеть попала серия кадров, где Эндрю веселится на яхте в компании полуголых девушек недалеко от острова Пхукет. Также, согласно источникам СМИ, в Таиланд принц приехал вместе с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальное рабство и обвинения в педофилии. Анонимные источники заявили, что герцог и его друг арендовали огромную, дорогую виллу и провели там несколько безумных дней. Мужчины наведывались в бар Crazy Girls, известный своей сумасшедшей репутацией. "Я был шокирован, когда увидел принца тут. Он был расслаблен и не волновался из-за того, что его могут узнать. Вы, конечно, никогда не увидите тут члена тайской королевской семьи", – рассказал очевидец и отметил, что принц приехал в бар вместе с друзьями и офицером службы безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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