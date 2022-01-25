https://sputnik-georgia.ru/20220125/kto-esche-smozhet-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-otvet-gamkrelidze-263870965.html

Кто еще сможет получить "зеленый паспорт" в Грузии? Ответ Гамкрелидзе

Кто еще сможет получить "зеленый паспорт" в Грузии? Ответ Гамкрелидзе

В стране изменились правила внесения лиц в базу Минздрава для получения ковид-паспортов 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T15:55+0400

2022-01-25T15:55+0400

2022-01-25T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Граждане Грузии, которые, несмотря на наличие симптомов, не сдадут ковид-тест, но будут находиться под наблюдением семейного врача, получат т. н. "зеленый паспорт", заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.По словам Гамкрелидзе, отныне лица, не прошедшие тестирование на COVID-19, но имеющие симптомы, характерные коронавирусу, будут считаться иммунными и будут введены в соответствующую базу."Министерство допустило соответствующий нормативный акт, что если человек не был протестирован, но имел симптомы и связался со 112, также был под наблюдением семейного врача, который вел его в течение определенного времени, он будет внесен в базу для получения "зеленого паспорта" или путешествия", – отметил Гамкрелидзе.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.QR-код или ковид-паспорт можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, здравоохранение, минздрав, коронавирус covid-19, ковид-паспорт