https://sputnik-georgia.ru/20220125/kto-predraspolozhen-k-zarazheniyu-omikronom-otvet-infektsionista-263859963.html

Кто предрасположен к заражению "омикроном"? Ответ инфекциониста

Кто предрасположен к заражению "омикроном"? Ответ инфекциониста

О штамме "омикрон" ходит уже много мифов, но только специалисты знают, с чем имеют дело 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T10:32+0400

2022-01-25T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. К заражению штамма коронавируса "омикрон" предрасположен любой человек, ранее не болевший коронавирусной инфекцией, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Врач утверждает, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением именно этим штаммом, нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2. Но масштабы распространения вируса говорят в пользу того, что количество госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди болеющих COVID-19 при появлении новой мутации коронавируса возросла с 10-11 до 15%.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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