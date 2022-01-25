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Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов
Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов
Среди лотов представлены NFT-токены личных вещей и винтажных гитар знаменитого музыканта 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T11:27+0400
2022-01-25T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Американский аукционный дом Julien's Auctions выставит на продажу личные вещи культового британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона – лоты уйдут с молотка в виде NFT-токенов.NFT (non-fungible tokens) – это невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары."Julien's Auctions – мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла – имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства", – говорится на официальном сайте аукционного дома.Как отмечают в Julien's Auctions, эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета.Что касается NFT-токенов, выставленных на торги, они включают ноты к знаменитой песне "Hey Jude". Они написаны от руки и проиллюстрированы другим участником четверки Полом Маккартни. На аукционе также будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон во время съемок кинофильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща со съемок фильма "На помощь!" 1965 года. На аукционе можно будет приобрести и токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца. Аукцион продлится до 7 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, в мире, the beatles, зарубежные звезды

Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов

11:27 25.01.2022 (обновлено: 11:31 25.01.2022)
© FB / John Lennonჯონ ლენონი
ჯონ ლენონი - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
© FB / John Lennon
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Среди лотов представлены NFT-токены личных вещей и винтажных гитар знаменитого музыканта
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Американский аукционный дом Julien's Auctions выставит на продажу личные вещи культового британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона – лоты уйдут с молотка в виде NFT-токенов.
NFT (non-fungible tokens) – это невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
CC BY-SA 2.0 / Flickr / badgreeb RECORDS / john lennon, walls and bridges,.....Джон Леннон
ჯონ ლენონი - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
Джон Леннон
CC BY-SA 2.0 / Flickr / badgreeb RECORDS / john lennon, walls and bridges,.....
"Julien's Auctions – мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла – имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства", – говорится на официальном сайте аукционного дома.
Как отмечают в Julien's Auctions, эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета.
© AFPMusic legend John Lennon and his wife Yoko Ono pose for photographers in Cannes 17 May 1971
Music legend John Lennon and his wife Yoko Ono pose for photographers in Cannes 17 May 1971 - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
Music legend John Lennon and his wife Yoko Ono pose for photographers in Cannes 17 May 1971
© AFP
Что касается NFT-токенов, выставленных на торги, они включают ноты к знаменитой песне "Hey Jude". Они написаны от руки и проиллюстрированы другим участником четверки Полом Маккартни.
На аукционе также будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон во время съемок кинофильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща со съемок фильма "На помощь!" 1965 года.
На аукционе можно будет приобрести и токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца. Аукцион продлится до 7 февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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