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Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов
Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов
Среди лотов представлены NFT-токены личных вещей и винтажных гитар знаменитого музыканта 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T11:27+0400
2022-01-25T11:27+0400
2022-01-25T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Американский аукционный дом Julien's Auctions выставит на продажу личные вещи культового британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона – лоты уйдут с молотка в виде NFT-токенов.NFT (non-fungible tokens) – это невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары."Julien's Auctions – мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла – имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства", – говорится на официальном сайте аукционного дома.Как отмечают в Julien's Auctions, эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета.Что касается NFT-токенов, выставленных на торги, они включают ноты к знаменитой песне "Hey Jude". Они написаны от руки и проиллюстрированы другим участником четверки Полом Маккартни. На аукционе также будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон во время съемок кинофильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща со съемок фильма "На помощь!" 1965 года. На аукционе можно будет приобрести и токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца. Аукцион продлится до 7 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, в мире, the beatles, зарубежные звезды
Личные вещи Джона Леннона уйдут с молотка в виде NFT-токенов
11:27 25.01.2022 (обновлено: 11:31 25.01.2022)
Среди лотов представлены NFT-токены личных вещей и винтажных гитар знаменитого музыканта
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Американский аукционный дом Julien's Auctions выставит
на продажу личные вещи культового британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона – лоты уйдут с молотка в виде NFT-токенов.
NFT (non-fungible tokens) – это невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
"Julien's Auctions – мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла – имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства", – говорится на официальном сайте аукционного дома.
Как отмечают в Julien's Auctions, эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета.
Что касается NFT-токенов, выставленных на торги, они включают ноты к знаменитой песне "Hey Jude". Они написаны от руки и проиллюстрированы другим участником четверки Полом Маккартни.
На аукционе также будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон во время съемок кинофильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща со съемок фильма "На помощь!" 1965 года.
На аукционе можно будет приобрести и токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца. Аукцион продлится до 7 февраля.
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