https://sputnik-georgia.ru/20220125/massovye-protesty-v-afrike-v-burkina-faso-k-vlasti-prishli-voennye---video-263866579.html
Массовые протесты в Африке: в Буркина-Фасо к власти пришли военные – видео
Массовые протесты в Африке: в Буркина-Фасо к власти пришли военные – видео
Волнения в западноафриканской республике происходят регулярно на фоне неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. Смотрите подробности в видео 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T15:12+0400
2022-01-25T15:12+0400
2022-01-25T15:23+0400
видео
мультимедиа
митинг
африка
акции протеста
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В стране постоянно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи мирных жителей страны. Не меньше, чем миллиону граждан пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных. Президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу.
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Буркина-Фасо: толпы митингуют в Уагадугу в связи с приходом к власти военных
Буркина-Фасо: толпы митингуют в Уагадугу в связи с приходом к власти военных
2022-01-25T15:12+0400
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видео, мультимедиа, митинг, видео, африка, акции протеста
Массовые протесты в Африке: в Буркина-Фасо к власти пришли военные – видео
15:12 25.01.2022 (обновлено: 15:23 25.01.2022)
Волнения в западноафриканской республике происходят регулярно на фоне неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. Смотрите подробности в видео
В стране постоянно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи мирных жителей страны. Не меньше, чем миллиону граждан пришлось покинуть свои дома.
Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных. Президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу.