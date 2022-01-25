https://sputnik-georgia.ru/20220125/massovye-protesty-v-afrike-v-burkina-faso-k-vlasti-prishli-voennye---video-263866579.html

Массовые протесты в Африке: в Буркина-Фасо к власти пришли военные – видео

Массовые протесты в Африке: в Буркина-Фасо к власти пришли военные – видео

Волнения в западноафриканской республике происходят регулярно на фоне неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. Смотрите подробности в видео 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T15:12+0400

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видео

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митинг

африка

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В стране постоянно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи мирных жителей страны. Не меньше, чем миллиону граждан пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных. Президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу.

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Буркина-Фасо: толпы митингуют в Уагадугу в связи с приходом к власти военных Буркина-Фасо: толпы митингуют в Уагадугу в связи с приходом к власти военных 2022-01-25T15:12+0400 true PT2M18S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, митинг, видео, африка, акции протеста