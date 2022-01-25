https://sputnik-georgia.ru/20220125/na-doroge-batumi-akhaltsikhe-soshel-opolzen-dvizhenie-ostanovleno-263868448.html

На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено

На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено

Предположительно, на очистку дороги потребуется несколько дней 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T14:23+0400

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2022-01-25T14:23+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

ахалцихе

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено передвижение всех видов автотранспорта.Работы по расчистке центральной дороги начнутся в ближайшее время и, предположительно, продлятся в течение нескольких дней.После завершения работ по очистке дороги, движение вновь будет переключено на центральную дорогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители