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На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено
На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено
Предположительно, на очистку дороги потребуется несколько дней 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T14:23+0400
2022-01-25T14:23+0400
2022-01-25T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено передвижение всех видов автотранспорта.Работы по расчистке центральной дороги начнутся в ближайшее время и, предположительно, продлятся в течение нескольких дней.После завершения работ по очистке дороги, движение вновь будет переключено на центральную дорогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители
На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено
Предположительно, на очистку дороги потребуется несколько дней
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено передвижение всех видов автотранспорта.
"С учетом указанного, передвижение будет возможно по объездной дороге сел Бодзаури и Табахмела только на автотранспорте с высокой проходимостью", – отмечено в сообщении.
Работы по расчистке центральной дороги начнутся в ближайшее время и, предположительно, продлятся в течение нескольких дней.
После завершения работ по очистке дороги, движение вновь будет переключено на центральную дорогу.
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