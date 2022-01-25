https://sputnik-georgia.ru/20220125/na-skolko-vyrosli-tseny-na-nedvizhimost-v-tbilisi--novaya-statistika-263856804.html

Насколько выросли цены на недвижимость в Тбилиси – новая статистика

Насколько выросли цены на недвижимость в Тбилиси – новая статистика

Средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города оставляет 2 210 лари 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T09:01+0400

2022-01-25T09:01+0400

2022-01-25T09:11+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

цены на недвижимость в тбилиси

статистика

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале в Тбилиси вырос на 1,2%, при этом по сравнению с третьим кварталом цены выросли на 2,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,14 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим, выросли на 2,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2020 года – выросли на 1%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим, выросли на 1,6%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2020 года – выросли на 1,6%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составляет 2 110 лари, белого – 2 600, а зеленого – 2 950. Для сравнения в четвертом квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 2 093 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 716 лари, а зеленый каркас – 3 179 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены на недвижимость в тбилиси, статистика