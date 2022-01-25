https://sputnik-georgia.ru/20220125/neskolko-rayonov-tbilisi-27-yanvarya-ostanutsya-bez-elektrichestva-263879119.html

Несколько районов Тбилиси 27 января останутся без электричества

Несколько районов Тбилиси 27 января останутся без электричества

Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ, обещает электрораспределительная компания 25.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Тбилиси будет временно ограничена 27 января в связи с проведением неотложных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район СабурталоИз-за неотложных работ электроэнергия будет временно ограничена с 11:00 до 18:00 жителям улиц Имедашвили, Ардазиани, Черкезишвили, Гагарина, Вазисубани, Исакадзе, Шартава, Сахокия и Земо Ведзиси.По этой же причине с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей проспекта Казбеги (частично), а также абонентов улиц Чахава, Чхеидзе, Гегечкори, Бараташвили и Лорткипанидзе.Район МтацминдаС 11:00 до 16:00 без подачи электроэнергии останутся жители улиц Хорава, Казбеги, Джанашия, Сванидзе, Меликишвили, Тархнишвили, Татишвили, Гургулия, Барнова, Бакрадзе, Гудаури, Зандукели, Мачавариани, Милорава и Човелидзе.Район ВакеОграничения с 10:00 до 15:00 коснутся жителей проспекта Илии Чавчавадзе (частично), а также улиц Базалети, Палиашвили и Ираклия Абашидзе.Район ГлданиВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Либани и Салхино.Район ДидубеПодача электроэнергии будет ограничена с 11:00 до 15:00 жителям проспекта Акакия Церетели (частично) и улицы Станиславского.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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