https://sputnik-georgia.ru/20220125/novyy-antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-na-15-762-263860626.html

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 15 762

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 15 762

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 5 160 человек 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T10:57+0400

2022-01-25T10:57+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 15 762 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в Грузии.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 075 154 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 160 человек, а с начала пандемии – 972 745. Скончались 14 774 (+42 за сутки).За сутки сделано 74 200 тестов, из которых 51 865 – на антиген и 22 335 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 21,24%, за последние 14 дней – 14,15%, за последние семь дней – 18,01%.Всего в Грузии сделано 2 667 808 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 8 634 прививки.В карантине в данное время находятся 30 человек, в стационарах – 4 595, в ковид-гостиницах – 2 064.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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