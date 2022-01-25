https://sputnik-georgia.ru/20220125/partiya-gakhariya-i-gruzinskaya-mechta-obmenyalis-vzaimnymi-obvineniyami--263870622.html

Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями

Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями

В Грузии продолжаются внутриполитические трения между властями и оппозицией 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T15:39+0400

2022-01-25T15:39+0400

2022-01-25T15:39+0400

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грузинская мечта

георгий гахария

натия мезвришвили

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преследовании по политическому признаку. Представители власти, в свою очередь, выдвинули встречные обвинения. Как заявила одна из лидеров партии "Для Грузии" Натия Мезвришвили, сторонников партии увольняют с государственной работы, и поэтому ряды партии редеют.На прошлой неделе сразу 14 членов партии заявили об уходе из аджарской организации, заявив о разногласиях с руководством. В команде Гахария уверены, что их однопартийцы приняли такое решение из-за давления извне.Она добавила, что правящая партия использует силовые ведомства как инструмент.Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.Реакция властейОбвинения бывших соратников в "Грузинской мечте" назвали клеветой.В свою очередь Матикашвили обвинил партию экс-премьера в сотрудничестве с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение"."Последние события подтвердили, что реально эти две силы, с одной стороны, деструктивное "Национальное движение", а с другой – ставшая на путь предательства партия "Гахария", действительно сотрудничают, и у них есть альянс", – отметил он.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, натия мезвришвили