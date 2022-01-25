https://sputnik-georgia.ru/20220125/partiya-gakhariya-i-gruzinskaya-mechta-obmenyalis-vzaimnymi-obvineniyami--263870622.html
Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями
Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями
В Грузии продолжаются внутриполитические трения между властями и оппозицией 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T15:39+0400
2022-01-25T15:39+0400
2022-01-25T15:39+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
георгий гахария
натия мезвришвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/15/249765635_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_4782f9ef0767851190bb44fafe9e5580.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преследовании по политическому признаку. Представители власти, в свою очередь, выдвинули встречные обвинения. Как заявила одна из лидеров партии "Для Грузии" Натия Мезвришвили, сторонников партии увольняют с государственной работы, и поэтому ряды партии редеют.На прошлой неделе сразу 14 членов партии заявили об уходе из аджарской организации, заявив о разногласиях с руководством. В команде Гахария уверены, что их однопартийцы приняли такое решение из-за давления извне.Она добавила, что правящая партия использует силовые ведомства как инструмент.Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.Реакция властейОбвинения бывших соратников в "Грузинской мечте" назвали клеветой.В свою очередь Матикашвили обвинил партию экс-премьера в сотрудничестве с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение"."Последние события подтвердили, что реально эти две силы, с одной стороны, деструктивное "Национальное движение", а с другой – ставшая на путь предательства партия "Гахария", действительно сотрудничают, и у них есть альянс", – отметил он.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/15/249765635_150:0:1899:1312_1920x0_80_0_0_5e2cc1bd3322b731a497672288541414.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, натия мезвришвили
Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями
В Грузии продолжаются внутриполитические трения между властями и оппозицией
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преследовании по политическому признаку. Представители власти, в свою очередь, выдвинули встречные обвинения.
Как заявила одна из лидеров партии "Для Грузии" Натия Мезвришвили, сторонников партии увольняют с государственной работы, и поэтому ряды партии редеют.
На прошлой неделе сразу 14 членов партии заявили об уходе из аджарской организации, заявив о разногласиях с руководством. В команде Гахария уверены, что их однопартийцы приняли такое решение из-за давления извне.
"Видимо, "Грузинская мечта" не может смириться с тем, что с появлением партии "Для Грузии" на политическом поле начались изменения, что напрямую связано с поражением единоличного правления "Грузинской мечты", тем более в условиях исчерпанного политического ресурса", – заявила Мезвришвили.
Она добавила, что правящая партия использует силовые ведомства как инструмент.
Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.
Реакция властей
Обвинения бывших соратников в "Грузинской мечте" назвали клеветой.
"Придумывая какое-то давление и ложь, они не смогут избежать негативной оценки, которая существует в обществе в отношении партии Гахария", – заявил депутат от большинства Давид Матикашвили журналистам.
В свою очередь Матикашвили обвинил партию экс-премьера в сотрудничестве с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
"Последние события подтвердили, что реально эти две силы, с одной стороны, деструктивное "Национальное движение", а с другой – ставшая на путь предательства партия "Гахария", действительно сотрудничают, и у них есть альянс", – отметил он.
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.