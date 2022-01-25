https://sputnik-georgia.ru/20220125/pochemu-diplomaty-ssha-i-evropy-pokidayut-ukrainu-mnenie-eksperta-263879017.html

Почему дипломаты США и Европы покидают Украину? Мнение эксперта

Почему дипломаты США и Европы покидают Украину? Мнение эксперта

Почему американские и европейские дипломаты массово бегут из Украины? Означает ли это скорое начало полномасштабной войны с Россией? Смотрите, что думает по... 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T18:52+0400

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Какими негативными последствиями обернется признание ДНР/ЛНР? Чего ждут российские дипломаты, сидя в Киеве? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил дипломат, политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее США, Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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