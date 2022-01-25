https://sputnik-georgia.ru/20220125/rasprava-nad-zhenschinoy-v-zugdidi---prokuratura-gruzii-vozbudila-delo-263883727.html

Расправа над женщиной в Зугдиди - прокуратура Грузии возбудила дело

Расправа над женщиной в Зугдиди - прокуратура Грузии возбудила дело

В связи с высоким общественным интересом результаты расследования прокуратура будет доводить до сведения общественности 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T22:23+0400

2022-01-25T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Прокуратура возбудила уголовное дело после на основании распространенных в СМИ кадров об избиении женщины в Зугдиди, говорится в сообщении ведомства.По информации телеканал "ТВ Пирвели", кадры засняты на побережье реки Чхоуши в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). В записях видно, как предположительно сотрудник криминальной полиции наносит женщине побои.Как заявили в прокуратуре, в связи с высоким общественным интересом результаты расследования дополнительно будут доводиться до сведения общественности.Уголовное дело возбуждено по статье "Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему", - наказывается штрафом или привлечением к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы до года, с ограничением права на оружие или без такового.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, зугдиди, генеральная прокуратура грузии