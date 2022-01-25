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Расправа над женщиной в Зугдиди - прокуратура Грузии возбудила дело
Расправа над женщиной в Зугдиди - прокуратура Грузии возбудила дело
В связи с высоким общественным интересом результаты расследования прокуратура будет доводить до сведения общественности 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T22:23+0400
2022-01-25T22:23+0400
2022-01-25T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Прокуратура возбудила уголовное дело после на основании распространенных в СМИ кадров об избиении женщины в Зугдиди, говорится в сообщении ведомства.По информации телеканал "ТВ Пирвели", кадры засняты на побережье реки Чхоуши в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). В записях видно, как предположительно сотрудник криминальной полиции наносит женщине побои.Как заявили в прокуратуре, в связи с высоким общественным интересом результаты расследования дополнительно будут доводиться до сведения общественности.Уголовное дело возбуждено по статье "Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему", - наказывается штрафом или привлечением к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы до года, с ограничением права на оружие или без такового.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, зугдиди, генеральная прокуратура грузии
Расправа над женщиной в Зугдиди - прокуратура Грузии возбудила дело
22:23 25.01.2022 (обновлено: 22:53 25.01.2022)
В связи с высоким общественным интересом результаты расследования прокуратура будет доводить до сведения общественности
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Прокуратура возбудила уголовное дело после на основании распространенных в СМИ кадров об избиении женщины в Зугдиди, говорится в сообщении ведомства.
По информации телеканал "ТВ Пирвели"
, кадры засняты на побережье реки Чхоуши в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). В записях видно, как предположительно сотрудник криминальной полиции наносит женщине побои.
"В рамках проводимого следствия в ближайшее время будет опрошен потерпевший, а также проведены все необходимые следственные и процессуальные действия", говорится в сообщении
.
Как заявили в прокуратуре, в связи с высоким общественным интересом результаты расследования дополнительно будут доводиться до сведения общественности.
Уголовное дело возбуждено по статье "Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему", - наказывается штрафом или привлечением к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы до года, с ограничением права на оружие или без такового.
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