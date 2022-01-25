https://sputnik-georgia.ru/20220125/samoe-kulinarnoe-gruzinskoe-shou-vozvraschaetsya-na-ekrany-263869018.html

Самое кулинарное грузинское шоу возвращается на экраны

Самое кулинарное грузинское шоу возвращается на экраны

Попытать счастья в проекте могут как профессиональные повара, так и кулинары-любители 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T14:54+0400

2022-01-25T14:54+0400

2022-01-25T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Единственное лицензированное международное кулинарное мегашоу "Мастер-шеф" приглашает желающих для участия в седьмом сезоне.На Facebook-странице проекта появились сообщения о том, что скоро телепроект вернется с новым сезоном. На данный момент организаторы набирают участников, поэтому желающие уже могут заполнить анкету. Точная дата начала проекта пока неизвестна.Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.Победителем шестого сезона проекта стала Русо Даушвили. Интересно, что по профессии девушка графический дизайнер, и работает по этой специальности по сей день. Однако это не помешало ей стать лучшей среди лучших, и занимать лидерские позиции во многих турах проекта.В новом сезоне, как и в предыдущих, оценивать работу участников будет жюри в составе трех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури и лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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