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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220125/samoe-kulinarnoe-gruzinskoe-shou-vozvraschaetsya-na-ekrany-263869018.html
Самое кулинарное грузинское шоу возвращается на экраны
Самое кулинарное грузинское шоу возвращается на экраны
Попытать счастья в проекте могут как профессиональные повара, так и кулинары-любители 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T14:54+0400
2022-01-25T14:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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грузия
леван кобиашвили
реалити-шоу "мастер-шеф"
грузинский шоу-бизнес
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Единственное лицензированное международное кулинарное мегашоу "Мастер-шеф" приглашает желающих для участия в седьмом сезоне.На Facebook-странице проекта появились сообщения о том, что скоро телепроект вернется с новым сезоном. На данный момент организаторы набирают участников, поэтому желающие уже могут заполнить анкету. Точная дата начала проекта пока неизвестна.Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.Победителем шестого сезона проекта стала Русо Даушвили. Интересно, что по профессии девушка графический дизайнер, и работает по этой специальности по сей день. Однако это не помешало ей стать лучшей среди лучших, и занимать лидерские позиции во многих турах проекта.В новом сезоне, как и в предыдущих, оценивать работу участников будет жюри в составе трех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури и лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, леван кобиашвили, реалити-шоу "мастер-шеф", грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес

Самое кулинарное грузинское шоу возвращается на экраны

14:54 25.01.2022
© photo: Masterchef Georgia / FBГрузинское кулинарное телешоу "Мастер-шеф"
Грузинское кулинарное телешоу Мастер-шеф - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
© photo: Masterchef Georgia / FB
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Попытать счастья в проекте могут как профессиональные повара, так и кулинары-любители
ТБИЛИСИ, 25 янв Sputnik. Единственное лицензированное международное кулинарное мегашоу "Мастер-шеф" приглашает желающих для участия в седьмом сезоне.
На Facebook-странице проекта появились сообщения о том, что скоро телепроект вернется с новым сезоном. На данный момент организаторы набирают участников, поэтому желающие уже могут заполнить анкету. Точная дата начала проекта пока неизвестна.
Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.
© photo: Masterchef Georgia / FBШоу поваров "Мастер шеф"
Шоу поваров Мастер шеф - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
Шоу поваров "Мастер шеф"
© photo: Masterchef Georgia / FB
Победителем шестого сезона проекта стала Русо Даушвили. Интересно, что по профессии девушка графический дизайнер, и работает по этой специальности по сей день. Однако это не помешало ей стать лучшей среди лучших, и занимать лидерские позиции во многих турах проекта.
В новом сезоне, как и в предыдущих, оценивать работу участников будет жюри в составе трех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури и лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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