https://sputnik-georgia.ru/20220125/sbornaya-gruzii-po-futzalu-gotovitsya-k-matchu-protiv-bosnii-i-gertsegoviny-na-che-263864587.html

Сборная Грузии по футзалу готовится к матчу против Боснии и Герцеговины на ЧЕ

Сборная Грузии по футзалу готовится к матчу против Боснии и Герцеговины на ЧЕ

В случае победы грузинская команда гарантирует себе место в 1/4 финала турнира 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T12:56+0400

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2022-01-25T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу продолжает подготовку к матчу чемпионата Европы против Боснии и Герцеговины в группе "D".Подопечные Автандила Асатиани провели полноценную тренировку в полном составе. В составе сборной нет травмированных игроков, и все футболисты готовы выйти на паркет в предстоящем матче."В чемпионате Европы не участвуют слабые команды. У каждой есть своя специфика и сильные стороны. Все зависит от того, как быстро вы сможете изучить своего оппонента. Наш следующий соперник – Босния и Герцеговина. Это серьезная команда, но мы готовы к борьбе и сделаем все возможное, чтобы победить", – сказал капитан сборной Грузии Звиад Купатадзе.Босния и Герцеговина, как и сборная Грузии, дебютант чемпионата Европы. В первой игре на турнире боснийцы уступили Испании со счетом 1:5, а грузинские футболисты взяли верх над командой Азербайджана (3:2). В случае победы над Боснией и Герцеговиной наша команда гарантирует себе место в 1/4 финала турнира.Матч между сборными Грузии и Боснии и Герцеговины состоится 26 января и начнется в 20:30 по тбилисскому времени.Нынешний чемпионат Европы по футзалу проходит в Нидерландах и продлится до 6 февраля. Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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