https://sputnik-georgia.ru/20220125/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-263860412.html
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Непогода в Грузии создала проблемы для автомобилистов 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T10:49+0400
2022-01-25T10:49+0400
2022-01-25T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На ряде дорог в Грузии введены ограничения из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за обильного снегопада на 39-62 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены и на 1-106 км дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение свободное.За соблюдением установленных режимов будет следить патрульная полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Непогода в Грузии создала проблемы для автомобилистов
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
На ряде дорог в Грузии введены ограничения из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за обильного снегопада на 39-62 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.
Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены и на 1-106 км дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение свободное.
За соблюдением установленных режимов будет следить патрульная полиция.
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