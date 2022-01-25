https://sputnik-georgia.ru/20220125/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-263860412.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Непогода в Грузии создала проблемы для автомобилистов 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T10:49+0400

2022-01-25T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На ряде дорог в Грузии введены ограничения из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за обильного снегопада на 39-62 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены и на 1-106 км дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение свободное.За соблюдением установленных режимов будет следить патрульная полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода