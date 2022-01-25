https://sputnik-georgia.ru/20220125/srok-karantina-pri-kontakte-s-bolnymi-covid-19-sokraschen-v-rossii-do-7-dney--263880252.html
Срок карантина при контакте с больными COVID-19 сокращен в России до 7 дней
Срок карантина при контакте с больными COVID-19 сокращен в России до 7 дней
Новые правила не распространяются на лиц, кто уже находятся в самоизоляции или карантине 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T19:49+0400
2022-01-25T19:49+0400
2022-01-25T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Срок карантина для лиц, контактировавших с инфицированным коронавирусом, сокращен в России с 14 до 7 дней, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.По информации ведомства, соответствующие изменения внесены в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции.Решение вступает в силу в среду, 26 января.В ведомстве отметили, что те лица, кто уже получил постановление о соблюдении изоляции из-за контакта с заболевшим COVID-19, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном документе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, роспотребнадзор, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Срок карантина при контакте с больными COVID-19 сокращен в России до 7 дней
Новые правила не распространяются на лиц, кто уже находятся в самоизоляции или карантине
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Срок карантина для лиц, контактировавших с инфицированным коронавирусом, сокращен в России с 14 до 7 дней, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
По информации ведомства, соответствующие изменения внесены в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что инкубационный период у людей, заразившихся "омикроном", составляет от двух до пяти дней.
Решение вступает в силу в среду, 26 января.
В ведомстве отметили, что те лица, кто уже получил постановление о соблюдении изоляции из-за контакта с заболевшим COVID-19, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном документе.
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