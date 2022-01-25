https://sputnik-georgia.ru/20220125/srok-karantina-pri-kontakte-s-bolnymi-covid-19-sokraschen-v-rossii-do-7-dney--263880252.html

Срок карантина при контакте с больными COVID-19 сокращен в России до 7 дней

Срок карантина при контакте с больными COVID-19 сокращен в России до 7 дней

Новые правила не распространяются на лиц, кто уже находятся в самоизоляции или карантине 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T19:49+0400

2022-01-25T19:49+0400

2022-01-25T19:49+0400

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коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Срок карантина для лиц, контактировавших с инфицированным коронавирусом, сокращен в России с 14 до 7 дней, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.По информации ведомства, соответствующие изменения внесены в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции.Решение вступает в силу в среду, 26 января.В ведомстве отметили, что те лица, кто уже получил постановление о соблюдении изоляции из-за контакта с заболевшим COVID-19, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном документе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, роспотребнадзор, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса