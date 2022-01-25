https://sputnik-georgia.ru/20220125/stali-izvestny-alkogolnye-napitki-kotorye-zaschischayut-ot-covid-19-263847167.html

Стали известны алкогольные напитки, которые защищают от COVID-19

Стали известны алкогольные напитки, которые защищают от COVID-19

Научное исследование проводилось в Китае и в нем участвовали почти миллион человек

2022-01-25T06:30+0400

2022-01-25T06:30+0400

2022-01-25T06:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Шампанское, а также красные и белые вина могут снизить риск заражения коронавирусом, считают эксперты из больницы Каннин в Шэньчжене (Китай). Результаты исследования ученых публикует журнал Frontiers in Nutrition.Чтобы доказать это, специалисты проанализировали данные 473 957 человек, из которых 16 559 были инфицированы COVID-19. Добровольцев распределили на три категории: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. В итоге исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино.В частности, при употреблении свыше пяти бокалов этого алкогольного напитка в неделю риск заражения снижался на 17 процентов, утверждают ученые.Что касается любителей белого вина и шампанского, то употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю болели COVID-19 на восемь процентов реже. Но есть один важный момент – при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) "защитный эффект" оказался почти незаметен. Любопытный факт: те, кто пил пиво и сидр, заражались коронавирусом на 28 процентов чаще. При этом объем выпитого не играл особой роли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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общество, новости, алкоголь, советы врачей