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https://sputnik-georgia.ru/20220125/stali-izvestny-utrennie-simptomy-raka-263863624.html
Стали известны "утренние" симптомы рака
Стали известны "утренние" симптомы рака
Эти признаки указывают на нарушение работы организма, поэтому при их появлении следует срочно обратиться к специалисту, отметил химиотерапевт 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T12:37+0400
2022-01-25T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Усталость и апатия – если человек ощущает эти симптомы по утрам, то он в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. Об этом заявил российский химиотерапевт Андрей Базылев.По мнению врача, подобные признаки определенно указывают на нарушение работы организма, так что необходимо установить причину и как можно быстрее ее устранить.Злокачественное новообразование представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Врачи утверждают, что многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.Разработка лекарств и методов лечения злокачественных опухолей является важной и до сих пор не решенной научной задачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, рак, советы врачей

Стали известны "утренние" симптомы рака

12:37 25.01.2022
© photo: Sputnik / Kyrill Kallinikov / Перейти в фотобанкОткрытие цифровой лаборатории для диагностики рака
Открытие цифровой лаборатории для диагностики рака - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
© photo: Sputnik / Kyrill Kallinikov
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Эти признаки указывают на нарушение работы организма, поэтому при их появлении следует срочно обратиться к специалисту, отметил химиотерапевт
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Усталость и апатия – если человек ощущает эти симптомы по утрам, то он в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. Об этом заявил российский химиотерапевт Андрей Базылев.

"Обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания", – сказал специалист в интервью "Пятому каналу".

По мнению врача, подобные признаки определенно указывают на нарушение работы организма, так что необходимо установить причину и как можно быстрее ее устранить.
Злокачественное новообразование представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Врачи утверждают, что многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.
Разработка лекарств и методов лечения злокачественных опухолей является важной и до сих пор не решенной научной задачей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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