https://sputnik-georgia.ru/20220125/stali-izvestny-utrennie-simptomy-raka-263863624.html

Стали известны "утренние" симптомы рака

Стали известны "утренние" симптомы рака

Эти признаки указывают на нарушение работы организма, поэтому при их появлении следует срочно обратиться к специалисту, отметил химиотерапевт 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Усталость и апатия – если человек ощущает эти симптомы по утрам, то он в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. Об этом заявил российский химиотерапевт Андрей Базылев.По мнению врача, подобные признаки определенно указывают на нарушение работы организма, так что необходимо установить причину и как можно быстрее ее устранить.Злокачественное новообразование представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Врачи утверждают, что многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.Разработка лекарств и методов лечения злокачественных опухолей является важной и до сих пор не решенной научной задачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, рак, советы врачей