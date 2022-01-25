https://sputnik-georgia.ru/20220125/stoit-li-zakryvat-shkoly-mnenie-glavnogo-epidemiologa-gruzii--263876589.html

Стоит ли закрывать школы? Мнение главного эпидемиолога Грузии

Стоит ли закрывать школы? Мнение главного эпидемиолога Грузии

В период пандемии самый большой удар, наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования, заявил эпидемиолог 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T17:27+0400

2022-01-25T17:27+0400

2022-01-25T17:38+0400

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ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Вопрос перевода школ на дистанционный режим, в случае введения ковид-ограничений, должен рассматриваться в последнюю очередь, считает глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Врач отметил, что в период пандемии самый большой удар наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования. Тем временем, несмотря на резкое ухудшение эпидемиологического положения в стране, школы продолжают работать, отметил главный эпидемиолог. Согласно рекомендациям Минздрава, в случае обнаружения COVID-19 у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.На данном этапе в масштабе Грузии 21 школа и 84 отдельных класса находятся на дистанционном обучении. При этом 80 учителей группы риска по своему желанию решили проводить обучение в дистанционном формате.С 17 января в школах страны возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе, по данным Минздрава, коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся. Вcего в настоящее время в стране вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса