https://sputnik-georgia.ru/20220125/stoit-li-zakryvat-shkoly-mnenie-glavnogo-epidemiologa-gruzii--263876589.html
Стоит ли закрывать школы? Мнение главного эпидемиолога Грузии
Стоит ли закрывать школы? Мнение главного эпидемиолога Грузии
В период пандемии самый большой удар, наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования, заявил эпидемиолог 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T17:27+0400
2022-01-25T17:27+0400
2022-01-25T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Вопрос перевода школ на дистанционный режим, в случае введения ковид-ограничений, должен рассматриваться в последнюю очередь, считает глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Врач отметил, что в период пандемии самый большой удар наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования. Тем временем, несмотря на резкое ухудшение эпидемиологического положения в стране, школы продолжают работать, отметил главный эпидемиолог. Согласно рекомендациям Минздрава, в случае обнаружения COVID-19 у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.На данном этапе в масштабе Грузии 21 школа и 84 отдельных класса находятся на дистанционном обучении. При этом 80 учителей группы риска по своему желанию решили проводить обучение в дистанционном формате.С 17 января в школах страны возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе, по данным Минздрава, коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся. Вcего в настоящее время в стране вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Стоит ли закрывать школы? Мнение главного эпидемиолога Грузии
17:27 25.01.2022 (обновлено: 17:38 25.01.2022)
В период пандемии самый большой удар, наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Вопрос перевода школ на дистанционный режим, в случае введения ковид-ограничений, должен рассматриваться в последнюю очередь, считает глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Моя рекомендация, в случае введения ограничений к школам, они должны быть применены в последнюю очередь. И школы должны открываться раньше всего", – отметил Гамкрелидзе.
Врач отметил, что в период пандемии самый большой удар наряду со здоровьем граждан и экономикой, пришелся на систему образования. Тем временем, несмотря на резкое ухудшение эпидемиологического положения в стране, школы продолжают работать, отметил главный эпидемиолог.
Согласно рекомендациям Минздрава, в случае обнаружения COVID-19 у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.
На данном этапе в масштабе Грузии 21 школа и 84 отдельных класса находятся на дистанционном обучении. При этом 80 учителей группы риска по своему желанию решили проводить обучение в дистанционном формате.
С 17 января в школах страны возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе, по данным Минздрава, коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся. Вcего в настоящее время в стране вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.
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