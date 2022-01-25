https://sputnik-georgia.ru/20220125/uchenyy-nazval-simptom-kotoryy-vstrechaetsya-u-73-zarazivshikhsya-omikronom-263845435.html

Ученый назвал симптом, который встречается у 73% заразившихся "омикроном"

Ученый назвал симптом, который встречается у 73% заразившихся "омикроном"

Эти симптомы очень похожи на симптомы сезонного гриппа, поэтому люди должны обратить на них особое внимание, отмечает врач

2022-01-25T06:05+0400

2022-01-25T06:05+0400

2022-01-25T06:05+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Насморк – именно на появление этого симптома жаловались 73% всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в стране, заявил представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмун Ислам.По словам врача, у 68% пациентов отмечалась мигрень, от 64% – поступали жалобы на сильную усталость, 60% – обращались к специалистам с болью в горле и чиханием, 44% – сталкивались с сильным кашлем.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, коронавирус covid-19, советы врачей, штамм коронавируса "омикрон"